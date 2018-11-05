США ввели в действие "самые жесткие за все времена" санкции против Ирана

5 ноября, 2018, 10:22

США в понедельник ввели в действие очередной пакет санкций против Ирана, который затрагивает ключевые сферы экономики республики

Об этом сообщает BBC.

"Санкции против Ирана очень строгие. Это самые жесткие санкции, которые мы когда-либо вводили. И мы посмотрим, что будет с Ираном, но говорю вам, им не очень хорошо", - заявил президент США Дональд Трамп в воскресенье.

Новый пакет санкций затрагивает экспорт, международные перевозки и банковский сектор.

В воскресенье тысячи иранцев вышли на протесты, скандируя "Смерть Америке!".

Теперь в санкционном списке США по Ирану более 700 физических лиц, компаний, морских и воздушных судов, включая крупнейшие банки и компании по экспорту нефти.

В то же время администрация США сделала исключение для восьми стран, которые и в дальнейшем смогут импортировать иранскую нефть. Официально Вашингтон не называет эти страны, однако, по данным СМИ, речь идет, в частности, об Италии, Индии, Японии, Южной Корее, Турции и Китае.

Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана. США снова ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт, ожидаются с 5 ноября. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.