Смириться с автокефалией украинской церкви: Варфоломей дал совет РПЦ
5 ноября, 2018, 13:02
Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что Русская православная церковь должна смириться с автокефалией украинской церкви
Об этом со ссылкой на греческую газету "Прото тема" сообщает РИА Новости.
"Ей (РПЦ) трудно понять, что Вселенский Патриархат освободил так много народов на Балканах, ослабив тем самым себя, но признав их право на внутреннее самоуправление, церковную независимость, автокефалию... так и Москве следовало бы признать, что украинский народ, который она не в православном порядке получила на несколько веков в свою юрисдикцию, или точнее в управление, что этот народ имеет право на церковную независимость, на автокефалию", — отметил Варфоломей.
- Напомним, 3 ноября, Порошенко и Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.
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