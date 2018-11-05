 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Смириться с автокефалией украинской церкви: Варфоломей дал совет РПЦ


фото: AP Photo
Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что Русская православная церковь должна смириться с автокефалией украинской церкви

Об этом со ссылкой на греческую газету "Прото тема" сообщает РИА Новости.

"Ей (РПЦ) трудно понять, что Вселенский Патриархат освободил так много народов на Балканах, ослабив тем самым себя, но признав их право на внутреннее самоуправление, церковную независимость, автокефалию... так и Москве следовало бы признать, что украинский народ, который она не в православном порядке получила на несколько веков в свою юрисдикцию, или точнее в управление, что этот народ имеет право на церковную независимость, на автокефалию", — отметил Варфоломей.

  • Напомним, 3 ноября, Порошенко и Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 ноября, 2018 понедельник

больше новостей

5 ноября, 2018 понедельник

4 ноября, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать