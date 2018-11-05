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Шевченко обнародовал состав сборной на матч Лиги наций

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко обнародовал состав команды на матч Лиги наций со Словакией и товарищескую игру с Турцией

Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Денис Бойко (Динамо), Андрей Лунин (Леганес, Испания).

Защитники: Богдан Бутко, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко (все - Шахтер), Никита Бурда, Виталий Миколенко (оба - Динамо), Александр Караваев (Заря), Василий Кравец (Луго, Испания), Игорь Пластун (Гент, Бельгия).

Полузащитники: Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко (все - Динамо), Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Сергей Болбат (все - Шахтер), Евгений Коноплянка (Шальке, Германия), Руслан Малиновский (Генк, Бельгия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Евгений Макаренко (Андерлехт, Бельгия), Иван Петряк (Ференцварош, Венгрия).

Нападающий Роман Яремчук (Гент, Бельгия).

Согласно сообщению, для 19-летнего динамовца Виталия Миколенко это первый вызов в национальную сборную.

В резервный состав попали также динамовцы Владимир Шепелев и Сергей Сидорчук, игрок Ворсклы Владислав Кулач, Андрей Борячук (Мариуполь) и Марьян Швед (Карпаты).

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