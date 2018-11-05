Шевченко обнародовал состав сборной на матч Лиги наций
Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.
Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Денис Бойко (Динамо), Андрей Лунин (Леганес, Испания).
Защитники: Богдан Бутко, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко (все - Шахтер), Никита Бурда, Виталий Миколенко (оба - Динамо), Александр Караваев (Заря), Василий Кравец (Луго, Испания), Игорь Пластун (Гент, Бельгия).
Полузащитники: Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко (все - Динамо), Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Сергей Болбат (все - Шахтер), Евгений Коноплянка (Шальке, Германия), Руслан Малиновский (Генк, Бельгия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Евгений Макаренко (Андерлехт, Бельгия), Иван Петряк (Ференцварош, Венгрия).
Нападающий Роман Яремчук (Гент, Бельгия).
Согласно сообщению, для 19-летнего динамовца Виталия Миколенко это первый вызов в национальную сборную.
В резервный состав попали также динамовцы Владимир Шепелев и Сергей Сидорчук, игрок Ворсклы Владислав Кулач, Андрей Борячук (Мариуполь) и Марьян Швед (Карпаты).
- Сборная Украины победила Чехию и досрочно выиграла соревнования в своей группе.
- Благодаря успехам в Лиге наций, сборная Украины при жеребьевке Евро-2020 попадет во вторую корзину.
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