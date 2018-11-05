Шансы заболеть болезнью Паркинсона на 20% ниже у людей, которым вырезали аппендикс

5 ноября, 2018, 15:09

Анализ данных более чем 1 миллиона людей свидетельствует, что у людей, которым делали аппендэктомию, риск заболеть болезнью Паркинсона на 20% ниже по сравнению с категорией, которой не проводили такую операцию

Исследование опубликовано в Science Translational Medicine.

Болезнь Паркинсона – это медленно прогрессирующее хроническое неврологическое заболевание, которое приводит к нарушению контроля над движениями в результате разрушения нейронов, вырабатывающих нейромедиатор дофамин.

Почти половина женщин и треть мужчин в преклонном возрасте столкнутся с деменцией, инсультом или болезнью Паркинсона. Новое исследование предполагает, что на развитие последней влияет также и желудочно-кишечный тракт, а именно аппендикс.

Ученые проанализировали медицинские карты 1 698 000 людей. Статистика показала, что с аппендэктомией - операцией по удалению воспаленного аппендикса - из них столкнулись 551 647 человек. Статистика свидетельствует, что удаление червеобразного отростка снижает риск развития болезни на 19,3%.

Кроме того, если у человека с удаленным аппендиксом все же развивается болезнь Паркинсона, то это происходит в среднем на 3,5 года позже показатели людей, которым не делали операции.

"В последнее десятилетие стало очевидно, что болезнь Паркинсона - это не просто расстройство движения, - пишут исследователи. Один из самых распространенных немоторных симптомов болезни Паркинсона - проблемы с желудочно-кишечным трактом, поэтому некоторые ученые считают, что все может начинаться именно там. Фактически, аппендикс в больших количествах содержит белок альфа-синуклеин, который, как известно, накапливается в мозге больных Паркинсоном".