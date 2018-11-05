СБУ разоблачила российских ботов, которые призывали к свержению власти в Украине

5 ноября, 2018, 17:52

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали работу кремлевских ботов, которые призывали к поддержке террористов "Д/ЛНР" и свержению власти в Украине

Об этом в понедельник, 5 октября, сообщила пресс-служба СБУ в своем Facebook.

"Оперативники спецслужбы разоблачили в Одессе, Киеве и Северодонецке девять пророссийских пропагандистов. Злоумышленники, которых финансировали представители спецслужб РФ, публиковали присланные из России политические новости и призвали к проведению акций неповиновения и массовых беспорядков", - говорится в сообщении.

Как отметили правоохранители, по замыслу российских кураторов через манипулирование общественным мнением Интернет-пользователей пропагандисты должны были влиять на ход проведения предстоящих выборов Президента Украины.

"Служба безопасности Украины в очередной раз обращается к гражданам быть внимательными, не поддаваться негативному информационному влиянию со стороны подконтрольных спецслужбам РФ пропагандистам и не способствовать злоумышленникам в распространении фейковых "новостей" и пропаганды", - подчеркнули в СБУ.