СБУ разоблачила российских ботов, которые призывали к свержению власти в Украине
Об этом в понедельник, 5 октября, сообщила пресс-служба СБУ в своем Facebook.
"Оперативники спецслужбы разоблачили в Одессе, Киеве и Северодонецке девять пророссийских пропагандистов. Злоумышленники, которых финансировали представители спецслужб РФ, публиковали присланные из России политические новости и призвали к проведению акций неповиновения и массовых беспорядков", - говорится в сообщении.
Как отметили правоохранители, по замыслу российских кураторов через манипулирование общественным мнением Интернет-пользователей пропагандисты должны были влиять на ход проведения предстоящих выборов Президента Украины.
"Служба безопасности Украины в очередной раз обращается к гражданам быть внимательными, не поддаваться негативному информационному влиянию со стороны подконтрольных спецслужбам РФ пропагандистам и не способствовать злоумышленникам в распространении фейковых "новостей" и пропаганды", - подчеркнули в СБУ.
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