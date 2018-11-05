Самый богатый боксер мира Мейвезер дебютирует в смешанных единоборствах
Об этом сообщает ESPN.
Экс-чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер 31 декабря выступит в шоу японской компании Rizin, которая занимается смешанными единоборствами. Его соперником станет 20-летний японский кикбоксер и боец ММА Теншин Насукава. Поединок пройдет на 37-тысячной Saitama Super Arena в Сайтаме.
Бой был официально анонсирован на пресс-конференции в Токио.
Правила боя пока не утверждены, однако Мейвезер днем ранее опубликовал в Instagram фото в ММА-перчатках Rizin.
Теншин Насукава выиграл 27 боев в кикбоксинге и все 4 поединка в ММА.
Ранее вызов Мейвезуру бросил чемпион UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) россиянин Хабиб Нурмагомедов. Мейвезер заявил, что готов подраться и с Нурмагомедовым и с другим бойцом смешанных единоборств - Конором Макгрегором из Ирландии, в 2019 году.
- В 2018 году журнал Forbes назвал Флойда Мейвезера самым богатым спортсменом мира, американец заработал $285 млн, из них $275 млн за бой с Конором Макгрегором.
- Флойд Мейвезер назвал условие поединка с российским бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовим.
- Хабиб Нурмагомедов вызвал Флойда Мейвезера на бой через Instagram, после победы над Конором Макгрегором.
- Флойд Мейвезер заявил о возвращении на ринг ради реванша с филиппинцем Мэнни Пакьяо.
- Мэнни Пакьяо подтвердил, что договаривается с американцем Флойдом Мейвезером о повторном супербое.
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