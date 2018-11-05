Самый богатый боксер мира Мейвезер дебютирует в смешанных единоборствах

5 ноября, 2018, 10:15

Знаменитый американский боксер Флойд Мейвезер дебютирует в смешанных единоборствах

Об этом сообщает ESPN.

Экс-чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер 31 декабря выступит в шоу японской компании Rizin, которая занимается смешанными единоборствами. Его соперником станет 20-летний японский кикбоксер и боец ММА Теншин Насукава. Поединок пройдет на 37-тысячной Saitama Super Arena в Сайтаме.

Бой был официально анонсирован на пресс-конференции в Токио.

Правила боя пока не утверждены, однако Мейвезер днем ранее опубликовал в Instagram фото в ММА-перчатках Rizin.

Теншин Насукава выиграл 27 боев в кикбоксинге и все 4 поединка в ММА.

Ранее вызов Мейвезуру бросил чемпион UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) россиянин Хабиб Нурмагомедов. Мейвезер заявил, что готов подраться и с Нурмагомедовым и с другим бойцом смешанных единоборств - Конором Макгрегором из Ирландии, в 2019 году.