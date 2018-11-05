Самолет Лукашенко оценили в $2 млн и выставили на продажу
5 ноября, 2018, 16:41
Авиакомпания "Белавиа" выставила на продажу самолет Ту-154М, который использовал президент страны Александр Лукашенко
Об этом сообщает Минский городской центр недвижимости.
Аукцион назначен на 5 декабря. Стартовая цена самолета, выпущенного в 1985 году, - 4 миллиона 292 тысяч 900 белорусских рублей (чуть больше $2 миллионов по курсу Нацбанка).
Сейчас авиакомпания "Белавиа", сообщает "Интерфакс", использует как президентский борт Boeing 767-300er и Boeing 737 Business Jet.
Ту-154М, выставленный на торги, после Лукашенко перевозил премьер-министра и членов правительства.
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