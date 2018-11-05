Российские военные самолеты провоцировали силы НАТО во время учений Trident Juncture

5 ноября, 2018, 14:31

2 ноября два российских противолодочных самолета Ту-142 без предупреждения пролетели на небольшой высоте над кораблем, на котором находились морские пехотинцы НАТО

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Согласно информации, во время инцидента пехотинцы находились на борту Mount Whitney, флагманского корабля Шестого флота США.

Ранее Россия выражала недовольство проведением крупнейших учений НАТО, которые получили название Trident Juncture, со времен окончания холодной войны.

Представители РФ заявляли, что считают обучение "антироссийской демонстрацией силы", предупредив, что это не останется без ответа.

В Минобороны России заявили, что два российских военных самолета сделали "запланированный полет", который длился более 12 часов.

"Все полеты самолетов морской авиации ВМФ России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств", - заявил представиник Минобороны РФ, передают РосСМИ.

Согласно данным компании Avinor, Россия направила сообщения об испытании ракет 1-3 ноября в Норвежском море. Впрочем, британский адмирал Гай Робинсон, отметил, что "у каждого есть право находиться там, где произошел инцидент.

"Это международные воды и международное воздушное пространство", - сказал Робинсон.