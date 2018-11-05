 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Российские оккупанты на Донбассе из гранатометов обстреляли Объединенные силы возле Красногоровки и Гнутово

Кремлевские наемники на Донбассе минимум 5 раз обстреляли украинские позиции из гранатометов и пулеметов

Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС в своем вечернем сведении в Facebook.

"Дважды, в районе Павлополя, противник применил станковые противотанковые гранатометы. Кроме того, оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Красногоровка и Гнутово", - говорится в сообщении.

Как отметили в штабе, потерь и раненых среди украинских военнослужащих нет.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 ноября, 2018 понедельник

больше новостей

5 ноября, 2018 понедельник

4 ноября, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать