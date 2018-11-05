Российские оккупанты на Донбассе из гранатометов обстреляли Объединенные силы возле Красногоровки и Гнутово

5 ноября, 2018, 18:50

Кремлевские наемники на Донбассе минимум 5 раз обстреляли украинские позиции из гранатометов и пулеметов

Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС в своем вечернем сведении в Facebook.

"Дважды, в районе Павлополя, противник применил станковые противотанковые гранатометы. Кроме того, оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Красногоровка и Гнутово", - говорится в сообщении.

Как отметили в штабе, потерь и раненых среди украинских военнослужащих нет.