Российские оккупанты на Донбассе из гранатометов обстреляли Объединенные силы возле Красногоровки и Гнутово
5 ноября, 2018, 18:50
Кремлевские наемники на Донбассе минимум 5 раз обстреляли украинские позиции из гранатометов и пулеметов
Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС в своем вечернем сведении в Facebook.
"Дважды, в районе Павлополя, противник применил станковые противотанковые гранатометы. Кроме того, оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Красногоровка и Гнутово", - говорится в сообщении.
Как отметили в штабе, потерь и раненых среди украинских военнослужащих нет.
- Напомним, российские оккупанты на Донбассе приказывают разбирать гражданские грузовики для ремонта своих боевых машин.
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