Расследование убийства Гандзюк передали в СБУ

5 ноября, 2018, 12:19

5 октября полиция передала Уголовное производство по делу убийства активистки Екатерины Гандзюк в Главное следственное управление Службы безопасности Украины

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.

Сотрудники полиции допросили 367 человек, назначили 21 судебную экспертизу, провели 9 обысков, 4 следственных эксперимента, 26 обзоров, 100 негласных следственных действия в отношении 31 лица.

Следствие в отношении 5 обвиняемых закончилось. Среди них исполнители и организаторы преступления. Все материалы полицейские передали в СБУ, которая будет устанавливать заказчиков преступления.

Как отмечается, это даст возможность следователям СБУ объединить производство и вести досудебное расследование с момента планирования до окончания.