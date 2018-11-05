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Расследование убийства Гандзюк передали в СБУ


фото: youtube
5 октября полиция передала Уголовное производство по делу убийства активистки Екатерины Гандзюк в Главное следственное управление Службы безопасности Украины

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.

Сотрудники полиции допросили 367 человек, назначили 21 судебную экспертизу, провели 9 обысков, 4 следственных эксперимента, 26 обзоров, 100 негласных следственных действия в отношении 31 лица.

Следствие в отношении 5 обвиняемых закончилось. Среди них исполнители и организаторы преступления. Все материалы полицейские передали в СБУ, которая будет устанавливать заказчиков преступления.

Как отмечается, это даст возможность следователям СБУ объединить производство и вести досудебное расследование с момента планирования до окончания.

 

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