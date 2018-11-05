 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

"Укравтодор" призвал водителей "переобуть" автомобили


фото: mixservice
Государственное агентство автомобильных дорог Украины напомнило водителям о необходимости сменить шины автомобилей на зимние

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора" в Facebook.

"С ухудшением погодных условий машины на летних шинах превращаются в опасный и неуправляемый вид транспорта. Предостерегаем от опасности и просим вовремя сменить летние шины на зимние. Будьте внимательны на дороге, берегите себя и своих близких!" - говорится в сообщении.

Напомним, 4 ноября в Дарницком районе Киева женщина перевернулась на авто и скрылась с места ДТП.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 ноября, 2018 понедельник

больше новостей

5 ноября, 2018 понедельник

4 ноября, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать