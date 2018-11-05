"Укравтодор" призвал водителей "переобуть" автомобили

5 ноября, 2018, 10:30

Государственное агентство автомобильных дорог Украины напомнило водителям о необходимости сменить шины автомобилей на зимние

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора" в Facebook.

"С ухудшением погодных условий машины на летних шинах превращаются в опасный и неуправляемый вид транспорта. Предостерегаем от опасности и просим вовремя сменить летние шины на зимние. Будьте внимательны на дороге, берегите себя и своих близких!" - говорится в сообщении.

Напомним, 4 ноября в Дарницком районе Киева женщина перевернулась на авто и скрылась с места ДТП.