"Укравтодор" призвал водителей "переобуть" автомобили
5 ноября, 2018, 10:30
Государственное агентство автомобильных дорог Украины напомнило водителям о необходимости сменить шины автомобилей на зимние
Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора" в Facebook.
"С ухудшением погодных условий машины на летних шинах превращаются в опасный и неуправляемый вид транспорта. Предостерегаем от опасности и просим вовремя сменить летние шины на зимние. Будьте внимательны на дороге, берегите себя и своих близких!" - говорится в сообщении.
Напомним, 4 ноября в Дарницком районе Киева женщина перевернулась на авто и скрылась с места ДТП.
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