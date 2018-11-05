5 ноября, 2018, 18:56

Британский провокатор, известный своими пророссийскими взглядами, набросился на посла Украины в Австрии Александра Щербу под диппредставительством

Об этом написал посол Украины в Австрии Александр Щерба в своем Facebook.

По его словам, Грэм Филлипс снимал себя на камеру под забором здания посольства. Когда Александр Щерба вышел к нему, то он начал толкаться и ругаться.

"Саша ты фашист. Саша ты г-дон". Пару раз меня толкало в грудь. Профессионально толкало, хотело на драку спровоцировать. Но сказать, что я от него спрятался, оно уже не скажет" ,- написал посол.

Напомним, что Грэм Филлипс, известный своими пророссийскими сюжетами и поддержкой террористов на Донбассе.

Недавно, 15 октября, на годовщину смерти Степана Бандеры, он совершил демонстративное надругательство над его могилой в Мюнхене.

Филлипс Грэм также известен своими видеорепортажами из зоны боевых действий. 20 мая был задержан на украинском блокпосту при попытке выехать из Мариуполя в Славянск.

Ему официально запрещен въезд на территорию Украины сроком на три года в интересах обеспечения государственной безопасности, суверенитета и территориальной целостности.

Награжден орденами террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".