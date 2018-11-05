"Саша, ты фашист": британский "ватник" Грэм Филипс набросился на украинского посла в Австрии
Об этом написал посол Украины в Австрии Александр Щерба в своем Facebook.
По его словам, Грэм Филлипс снимал себя на камеру под забором здания посольства. Когда Александр Щерба вышел к нему, то он начал толкаться и ругаться.
"Саша ты фашист. Саша ты г-дон". Пару раз меня толкало в грудь. Профессионально толкало, хотело на драку спровоцировать. Но сказать, что я от него спрятался, оно уже не скажет" ,- написал посол.
Напомним, что Грэм Филлипс, известный своими пророссийскими сюжетами и поддержкой террористов на Донбассе.
Недавно, 15 октября, на годовщину смерти Степана Бандеры, он совершил демонстративное надругательство над его могилой в Мюнхене.
Филлипс Грэм также известен своими видеорепортажами из зоны боевых действий. 20 мая был задержан на украинском блокпосту при попытке выехать из Мариуполя в Славянск.
Ему официально запрещен въезд на территорию Украины сроком на три года в интересах обеспечения государственной безопасности, суверенитета и территориальной целостности.
Награжден орденами террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".
Читайте также
-
26 октября, 2018 Виталий Портников: Европа действительно не супермаркет
-
25 октября, 2018 Взрыв под телеканалом
-
27 октября, 2018 Мистический Сатанов, адские коммунисты и Хэллоуин
-
-
26 октября, 2018 Шпундра: чисто украинское блюдо для холодных дней
Читайте также
-
25 октября, 2018 Взрыв под телеканалом
-
27 октября, 2018 Мистический Сатанов, адские коммунисты и Хэллоуин
-