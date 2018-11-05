"Народный Фронт" и БПП поддержали создание ВСК по убийству Гандзюк

5 ноября, 2018, 19:00

Фракция "Народный Фронт" поддержала создание временной следственной комиссии по убийству херсонской активистки Екатерины Гандзюк

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказал народный депутат Леонид Емец (“Народный фронт”).

Емец ответил на вопрос, кого фракция будет выдвигать в состав этой комиссии.

"На данный момент дискуссия продолжается. Кандидатуры, которые обсуждались в начале фракции, это были Антон Геращенко, Сергей Высоцкий и еще идет обсуждение, кто будет третий. Для того чтобы комиссия была создана, нужно 150 голосов народных депутатов", - сказал Емец.

В комментарии на странице Емца в Facebook первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко подтвердила, что фракция БПП тоже поддерживает создание ВСК по убийству Гандзюк.

Читайте также: 10 фактов из жизни Екатерины Гандзюк.

Как пояснила в эфире Еспресо Светлана Залищук (БПП), создание следственной комиссии позволит вызвать в Верховную Раду руководителей правоохранительных органов и задавать им те вопросы, которые сегодня есть у правозащитников, журналистов, политиков.

"Парламент, имея поддержку всех фракций, заставит отчитываться руководителей правоохранительных органов не только по убийству Гандзюк, а и по 35 других нападениях на активистов, которые были совершены за последний год", - добавила Залищук.