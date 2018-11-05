"Народный Фронт" и БПП поддержали создание ВСК по убийству Гандзюк
Об этом в эфире Еспресо.TV рассказал народный депутат Леонид Емец (“Народный фронт”).
Емец ответил на вопрос, кого фракция будет выдвигать в состав этой комиссии.
"На данный момент дискуссия продолжается. Кандидатуры, которые обсуждались в начале фракции, это были Антон Геращенко, Сергей Высоцкий и еще идет обсуждение, кто будет третий. Для того чтобы комиссия была создана, нужно 150 голосов народных депутатов", - сказал Емец.
В комментарии на странице Емца в Facebook первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко подтвердила, что фракция БПП тоже поддерживает создание ВСК по убийству Гандзюк.
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Как пояснила в эфире Еспресо Светлана Залищук (БПП), создание следственной комиссии позволит вызвать в Верховную Раду руководителей правоохранительных органов и задавать им те вопросы, которые сегодня есть у правозащитников, журналистов, политиков.
"Парламент, имея поддержку всех фракций, заставит отчитываться руководителей правоохранительных органов не только по убийству Гандзюк, а и по 35 других нападениях на активистов, которые были совершены за последний год", - добавила Залищук.
- Напомним, 31 июля на Екатерину Гандзюк возле подъезда напал мужчина, который облил ее кислотой. Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев. Врачи рассказали, что ожоги Гандзюк составляют 40% площади тела.
- Около 12:30 по Киеву в воскресенье, 4 ноября 2018 года на официальной странице группы поддержки Екатерины Гандзюк появилась информация о ее смерти.
- Президент Украины Петр Порошенко во время визита в Турцию выступил с экстренным обращением по поводу смерти Екатерины Гандзюк. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал наказать виновных в смерти Екатерины Гандзюк.
- Европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Иоганнес Ган отреагировал на смерть Екатерины Гандзюк.
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