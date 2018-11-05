"Государство не просило ваших родителей рожать": российская чиновница о молодежной политике
5 ноября, 2018, 13:16
В Департаменте молодежной политики Свердловской области заявили, что государство детям ничего не должно и не просило родителей их рожать
Соответствующее заявление сделала директор Департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких во время разговора о финансировании детских проектов, передает Цензор.НЕТ.
"Государство вам ничего не должно. Вам должны родители. Государство их не просило вас рожать" ,- заявила госпожа Глацких.
Она добавила, что это не так просто устраивать детские мероприятия, ведь это требует огромных финансовых и человеческих ресурсов. В конце Ольга Глацких сделала акцент на низких зарплатах чиновников и муниципальных госслужащих.
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