"Государство не просило ваших родителей рожать": российская чиновница о молодежной политике

5 ноября, 2018, 13:16

В Департаменте молодежной политики Свердловской области заявили, что государство детям ничего не должно и не просило родителей их рожать

Соответствующее заявление сделала директор Департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких во время разговора о финансировании детских проектов, передает Цензор.НЕТ.

"Государство вам ничего не должно. Вам должны родители. Государство их не просило вас рожать" ,- заявила госпожа Глацких.

Она добавила, что это не так просто устраивать детские мероприятия, ведь это требует огромных финансовых и человеческих ресурсов. В конце Ольга Глацких сделала акцент на низких зарплатах чиновников и муниципальных госслужащих.