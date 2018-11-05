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Письмо Бодлера любовнице о самоубийстве продали за 234 тыс. евро


фото: AFP
"Предсмертное" письмо французского поэта Шарля Бодлера, в котором он писал любовнице о своем самоубийстве, продали за 234 тыс. евро.

Об этом сообщает France24.

Письмо, написанное 30 июня 1845 года, было адресовано любовнице французского поэта Жанне Дюваль. В письме поэт писал о намерении наложить на себя руки и именно в тот день он совершил попытку самоубийства, но выжил. На тот момент поэту было 24 года.

"Когда ты получишь это письмо, я буду мертв... Я убиваю себя, потому что не могу больше жить или выдерживать бремя того, чтобы засыпать и просыпаться снова", - написал поэт.

Согласно информации, на сайте французского аукциона Osenat написано, что письмо приобрел частный покупатель за цену, которая втрое превышала сумму, за которую рассчитывали продать.

Отмечается, что Бодлер быстро растратил свое наследство и страдал от финансовых проблем. Он ударил себя ножом в грудь, пытаясь свести счеты с жизнью, но это не привело к серьезным травмам.

После попытки самоубийства поэт прожил еще 22 года и за это время написал свой самый выдающийся сборник "Цветы зла", ставший важной вехой в развитии французской поэзии.

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