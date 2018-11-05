ПриватБанк запускает программу реструктуризации кредитов на более чем 48 млрд

5 ноября, 2018, 20:55

ПриватБанк 26 ноября намерен запустить льготную программу реструктуризации задолженности клиентов с 294 тыс. договоров в сфере розничного, малого и среднего бизнеса, а также потребительского кредитования на 48,5 млрд грн, предлагая списать большую часть задолженности

Об этом сообщила заместитель главы правления банка Галина Пахачук, передает Интерфакс-Украина.

"Мы предложили в нашей реструктуризации конкретные варианты, а именно: пересмотр условий, продление срока до 36 месяцев, конвертация долговых обязательств из валюты в гривну, условное прощение процентов, штрафов и пени и другие", - сказала она журналистам.

Пахачук уточнила, что из этой суммы задолженности, сформированной на середину декабря 2016 года, 12,3 млрд грн составляют тело кредита и проценты, а 36,2 млрд грн - пеня и комиссии банка. На малый и средний бизнес приходится около 8,3 тыс. соглашений на 2,2 млрд грн, потребительское кредитование - 4,6 тыс. сделок на 17,3 млрд грн, а остальные - розничный бизнес.

Предложенные ставки реструктуризации — 13-16% годовых по долгам в гривне и 0,01% по долгам в долларах и евро, которые будут переведены в гривну на дату первого платежа.

Заместитель главы правления отметила, что лучшие условия с минимальной ставкой и максимальным прощением обязательств будут предложены при погашении долга в один платеж. Все другие варианты предполагают аванс минимум в 15% от суммы реструктуризации. В зависимости от ее срока и типа сегмента бизнеса всего будет предложено 47 вариантов.

Пахачук добавила, что такую реструктуризацию планируют провести за 6-8 месяцев и заниматься ею будут 850 сотрудников банка по всей стране, поскольку финучреждение признало нецелесообразным отдавать эту работу на аутсорсинг.

По ее словам, банк ожидает по итогам такой реструктуризации получить 3,6 млрд грн (в том числе 2,5 млрд - в счет погашения тела и процентов) с прощением 5,7 млрд грн долга (в том числе 0,9 млрд грн тела и процентов).

Представитель ПриватБанка объяснила, что много клиентов заявляли о желании реструктуризировать свой долг на подобных условиях, чтобы восстановить свою репутацию добросовестных заемщиков.

Она добавила, что финучреждение также обратится к Минфину как владельцу банка по согласованию таких вариантов реструктуризации. По ее словам, предварительное одобрение Минфина на это получено.

По ее словам, представленный проект - это только первая очередь, тогда как всего предложением о льготной реструктуризации намечено охватить почти 1 млн клиентов с суммой просроченных обязательств 87,7 млрд грн на начало сентября 2018 года.