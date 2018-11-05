Прощание с Гандзюк состоится 7 ноября

5 ноября, 2018, 22:54

Церемония прощания с управляющей делами Херсонского горсовета, советником городского головы, общественной активисткой Екатериной Гандзюк состоится в Херсоне в среду, 7 ноября, в 14.00

Об этом сообщает сообщество "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Facebook.

"Прощание с Катей состоится в Херсоне в среду, 7 ноября, в 14.00. Все детали будут позже", - говорится в сообщении.