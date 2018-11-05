Прощание с Гандзюк состоится 7 ноября
5 ноября, 2018, 22:54
Церемония прощания с управляющей делами Херсонского горсовета, советником городского головы, общественной активисткой Екатериной Гандзюк состоится в Херсоне в среду, 7 ноября, в 14.00
Об этом сообщает сообщество "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Facebook.
"Прощание с Катей состоится в Херсоне в среду, 7 ноября, в 14.00. Все детали будут позже", - говорится в сообщении.
- Фракция "Народный Фронт" поддержала создание временной следственной комиссии по убийству херсонской активистки Екатерины Гандзюк, которую 31 июля возле подъезда мужчина облил кислотой. Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев. Врачи рассказали, что ожоги Гандзюк составляют 40% площади тела.
- Около 12:30 по Киеву в воскресенье, 4 ноября 2018 года на официальной странице группы поддержки Екатерины Гандзюк появилась информация о ее смерти.
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