Претензии "Нафтогаза" к "Газпрому" составляют уже более $12 млрд
Об этом на своей странице в Facebook написал главный исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
"Наши исковые требования уже превышают $12 млрд. Возможно, мы выиграем не все, но если не будет предательства в Украине, мы выиграем значительные суммы", - написал он.
Витренко отметил, что раньше почти никто, в том числе рейтинговые агентства, не верил в выигрыш Нафтогазом первых судебных разбирательств с "Газпромом", но компания смогла добиться положительного для себя результата.
"Если не будет предательства в Украине, мы выиграем и сейчас. Мы взыщем с "Газпрома" все деньги за прошлым решением арбитража. Мы уже взыскали $2,1 млрд в виде газа и $18 млн деньгами. $6 млрд, что остались, мы тоже взыщем", - добавил он.
- Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование НАК "Нафтогаз Украины" относительно компенсации за недопоставленные российским "Газпромом" объемы газа для транзита. Арбитраж присудил выплатить в пользу "Нафтогаза" $4,63 млрд. По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" обязан выплатить $2,56 млрд. "Газпром" зарезервировал $4,7 млрд для штрафа Стокгольмского арбитража.
- "Нафтогаз" начал взыскивать с "Газпрома" $2,6 млрд.
- "Нафтогаз" требует от "Газпрома" еще $11,6 млрд в международном арбитраже. "Газпрому" ограничили возможность привлекать международные кредиты из-за суда с "Нафтогазом".
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