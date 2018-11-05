Претензии "Нафтогаза" к "Газпрому" составляют уже более $12 млрд

5 ноября, 2018, 19:21

Претензии НАК "Нафтогаз Украины" к российскому "Газпрому" по новым искам в Стокгольмском арбитраже за четыре месяца увеличились с $11,6 млрд до более $12 млрд

Об этом на своей странице в Facebook написал главный исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Наши исковые требования уже превышают $12 млрд. Возможно, мы выиграем не все, но если не будет предательства в Украине, мы выиграем значительные суммы", - написал он.

Витренко отметил, что раньше почти никто, в том числе рейтинговые агентства, не верил в выигрыш Нафтогазом первых судебных разбирательств с "Газпромом", но компания смогла добиться положительного для себя результата.

"Если не будет предательства в Украине, мы выиграем и сейчас. Мы взыщем с "Газпрома" все деньги за прошлым решением арбитража. Мы уже взыскали $2,1 млрд в виде газа и $18 млн деньгами. $6 млрд, что остались, мы тоже взыщем", - добавил он.