Посол Великобритании призвала наказать виновных в нападении на Гандзюк

5 ноября, 2018, 10:27

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф заявила, что лица, виновные в нападении, которое привело к смерти советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк, должны быть наказаны

Об этом она сообщила в Twitter.

"Крайне расстроена известием о смерти Екатерины Гандзюк. Она с мужеством и достоинством боролась со своими ужасными ранами. Важно, чтобы лица, ответственные за эту страшную атаку, были привлечены к ответственности", - написала посол.

Terribly saddened to hear that Kateryna Handzyuk has died. She battled her horrific injuries with courage & dignity. Important that those responsible for this dreadful attack are held to account. https://t.co/by7rWFzLAw — Judith Gough (@JudithGoughFCO) 5 ноября 2018 г.

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