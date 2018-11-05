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Посол Великобритании призвала наказать виновных в нападении на Гандзюк


фото: vectornews
Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф заявила, что лица, виновные в нападении, которое привело к смерти советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк, должны быть наказаны

Об этом она сообщила в Twitter.

"Крайне расстроена известием о смерти Екатерины Гандзюк. Она с мужеством и достоинством боролась со своими ужасными ранами. Важно, чтобы лица, ответственные за эту страшную атаку, были привлечены к ответственности", - написала посол.

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