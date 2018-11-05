Овцам-"путешественницам" нашли убежище на экоферме Одесской области

5 ноября, 2018, 17:37

Овец, которых увезли на полигон в Винницкой области, перевезут на экоферму в Одесской области

Об этом сообщает Общественное.

Ферма находится в 16-ти километрах от Одессы. В течение четырех дней обустроят ангар для содержания овец.

Волонтеры уверяют, что создание экоферм является примером гуманного отношения к животным.

По состоянию на понедельник, 5 ноября, выжили 236 овец из 300. Ветеринары взяли у животных все необходимые анализы. Никаких инфекционных болезней у них не обнаружили.

“В Госпотребслужбе неделю назад обещали, что анализы сделают за счет государства, однако через два дня нам сообщили, что хозяйка овец должна уплатить 186 тыс. грн за анализы. В случае, если оплата не поступит — животные перейдут в собственность государства” ,— отметила представительница объединения волонтерских зоозащитных организаций Виктория Козаченко.

Напомним, что грузовик с овцами, который почти две недели простоял закрытым на территории морского торгового порта под Одессой, в воскресенье, 28 октября 2018 года, разгрузили в Винницкой области. В фуре нашли 54 погибших животных.