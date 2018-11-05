Оккупанты в ОРДЛО разбирают гражданские авто, чтобы отремонтировать свою технику
Об этом в понедельник, 5 ноября, сообщила пресс-служба Минобороны Украины со ссылкой на данные разведки.
"Командование российских оккупационных войск активизировало восстановление поврежденной и неисправной боевой техники соединений и частей 1 (Донецк), 2 (Луганск) АК ВС РФ за счет поставок с территории России ремонтных комплектов и оборудования. В то же время объемы полученных запасных частей и материалов для ремонта автомобильного транспорта составили менее 50% от заявленной необходимости", - говорится в сообщении.
Следовательно, по данным разведки, из-за недостатка запчастей российские оккупационные администрации направили руководителям местных транспортных организаций специальные "разнарядки" на поставку подразделениям российских оккупационных войск автомобильных запчастей и агрегатов, в том числе путем разукомплектования до 25% грузовых автомобилей.
"Указанные действия оккупантов вызывали возмущение работников автомобильных предприятий на оккупированных территория, которые вынуждены приводить рабочую технику в неисправное состояние, что грозит продолжительными простоями, невыплатой заработной платы и увольнением водителей", - сообщили в украинской разведке.
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