Оккупанты в ОРДЛО разбирают гражданские авто, чтобы отремонтировать свою технику

5 ноября, 2018, 14:57

Российские оккупанты на Донбассе предписывают разбирать гражданские грузовики для ремонта своих боевых машин

Об этом в понедельник, 5 ноября, сообщила пресс-служба Минобороны Украины со ссылкой на данные разведки.

"Командование российских оккупационных войск активизировало восстановление поврежденной и неисправной боевой техники соединений и частей 1 (Донецк), 2 (Луганск) АК ВС РФ за счет поставок с территории России ремонтных комплектов и оборудования. В то же время объемы полученных запасных частей и материалов для ремонта автомобильного транспорта составили менее 50% от заявленной необходимости", - говорится в сообщении.

Следовательно, по данным разведки, из-за недостатка запчастей российские оккупационные администрации направили руководителям местных транспортных организаций специальные "разнарядки" на поставку подразделениям российских оккупационных войск автомобильных запчастей и агрегатов, в том числе путем разукомплектования до 25% грузовых автомобилей.

"Указанные действия оккупантов вызывали возмущение работников автомобильных предприятий на оккупированных территория, которые вынуждены приводить рабочую технику в неисправное состояние, что грозит продолжительными простоями, невыплатой заработной платы и увольнением водителей", - сообщили в украинской разведке.