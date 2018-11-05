Не выходя на сушу 157 дней: британец Росс Эджли проплыл вокруг Великобритании и установил рекорд

5 ноября, 2018, 18:20

33-летний британский спортсмен Росс Эджли впервые в истории совершил заплыв вокруг Великобритании, преодолев 2864 километра за 157 дней

Об этом сообщают Sky News.

Эджли стартовал в городе Маргит на юго-востоке Англии 1 июня, и до завершения заплыва, 4 ноября, не выходил на сушу, проводя в воде до 12 часов в день.

Росс плыл в гидрокостюме, без ласт или других дополнительных средств. Все это время его сопровождал катер с профессиональным моряком Мэттью Найтом на борту - он следил, чтобы с спортменом все было хорошо и он вовремя поднимался, чтобы поспать и поесть.

After 157 days at sea, British adventurer Ross Edgley became the first person to swim around the coast of mainland Britain https://t.co/9RuOItTlcf via @ReutersTV pic.twitter.com/TwIBQs0gnS — Reuters Top News (@Reuters) November 5, 2018

Сначала британец планировал завершить заплыв за 100 дней, поэтому после своего выхода на берег он сказал фразу "Извините, я опоздал!", вызвав смех окружающих.

В ходе заплыва британец сжег примерно 505 тысяч килокалорий и съел 640 бананов, для восстановления сил. В интервью журналистам мужчина рассказал, что за время путешествия его несколько раз жалили медузы, ему казалось, что его язык растворится от морской воды, а ноги онемеют. При этом он отметил, что видел "впечатляющие" закаты и рассветы.

"Их укусы очень болезненны. Однажды мне показалось, что я ослеп. Действительно, я ничего не видел, а лицо сильно жгло. Я высунул голову и спросил Мэттью: "Что происходит?" Он ответил: "У тебя медуза прилипла к лицу!" Это было ужасное ощущение. Глаза спасла только моя маска. Оторвать медузу было непросто", - вспоминает Эджли.

На последнем километре к экстремалу присоединились еще 300 пловцов, чтобы поддержать его. Он признался, что вынужден был надеть очки, чтобы скрыть слезы. "Это было потрясающе!" - сказал мужчина.

14 августа, на 74-й день путешествия Эджли поставил еще один мировой рекорд: Международная ассоциация плавания в открытой воде заявила, что его заплыв - самое длинное плавание в море.

Кроме того, спортсмен уже не впервые попадает в Книгу рекордов Гиннесса: в феврале 2016 он пробежал марафон, протащив за собой автомобиль. Через два месяца он вскарабкался по канату на суммарную высоту 8 848 метров, которая равна высоте Эвереста, за 19 часов.

В 2017 году он хотел проплыть 40 километров между островами Мартиника и Сент-Люсия, таща за собой бревно весом в 45 килограммов, но та попытка закончилась неудачей.