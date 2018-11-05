НБУ разрешил дистанционно открывать счета в банках

5 ноября, 2018, 14:20

Нацбанк разрешил физическим лицам дистанционно открывать банковские счета и получать другие банковские услуги, предусматривающие идентификацию личности

Об этом сообщает сайт НБУ.

Для предоставления такой возможности в Украине внедрен механизм удаленной идентификации клиентов банков через созданную НБУ систему BankID.

Механизм предусматривает, что первая идентификация личности должна проводиться в ее присутствии одним из банков-участников системы, после чего этот человек сможет заказывать сервисы и услуги на сайте любой компании или банка, подключенных к BankID НБУ. Идентификация личности будет проводиться дистанционно на уровне банков, которыми пользуется человек. Таким образом, необходимости физически посещать отделения этих банков для получения услуги уже не будет.

"Для оказания банковских услуг обязательными условиями являются требования финансового мониторинга, а именно: проведение проверки идентификационных данных, полученных из различных источников (ЭЦП / квалифицированная цифровая подпись, система BankID НБУ, копии документов, загруженные на сайт поставщика услуг и подписанные ЭЦП клиента)", - говорится в сообщении НБУ.

Ответственность за надлежащую идентификацию и изучение клиента в рамках международных стандартов и законодательства Украины возлагается на банк, который осуществлял эти операции, а также на банк, который использует информацию из системы BankID.

При этом банк обязан обеспечить надлежащее управление рисками, чтобы не допустить отмывания денег и финансирования терроризма.