NASA показало первое 8K-видео с космоса
Об этом говорится на сайте NASA.
На кадрах видно, как астронавты работают и проводят эксперименты. Скачать видео в полном разрешении можно здесь, но убедитесь, что ваше устройство его поддерживает, ведь 8к предлагает расширение до 8192 x 4320 пикселей. Для сравнения средняя телевизионная панель имеет разрешение до 1920 x 1080 пикселей.
"Мы рады новой технологии, которая улучшает нашу способность привлекать аудиторию к исследованиям космоса", - отметил Дэвид Брэди - ученый и участник программы МКС. "Каждое улучшение точности изображений приближает человека на Земле к опыту работы в космосе, позволяя ему увидеть, что такое работа человека вне земли и как она может помочь нам в будущем".
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