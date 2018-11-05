NASA показало первое 8K-видео с космоса

5 ноября, 2018, 17:42

NASA и Европейское космическое агентство выпустили совместное видео о МКС: это первый ролик из космоса в формате 8K ultra high definition

Об этом говорится на сайте NASA.

На кадрах видно, как астронавты работают и проводят эксперименты. Скачать видео в полном разрешении можно здесь, но убедитесь, что ваше устройство его поддерживает, ведь 8к предлагает расширение до 8192 x 4320 пикселей. Для сравнения средняя телевизионная панель имеет разрешение до 1920 x 1080 пикселей.

"Мы рады новой технологии, которая улучшает нашу способность привлекать аудиторию к исследованиям космоса", - отметил Дэвид Брэди - ученый и участник программы МКС. "Каждое улучшение точности изображений приближает человека на Земле к опыту работы в космосе, позволяя ему увидеть, что такое работа человека вне земли и как она может помочь нам в будущем".

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