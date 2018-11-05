НАБУ устроило пиар-шоу с незаконным вызовом Мартыненко на допрос - адвокат
Об этом сообщает пресс-служба экс-депутата со ссылкой на его адвоката Петра Бойко.
"Перед заседания суда детектив НАБУ без законных оснований дважды пытался вручить Николаю Мартыненко вызов на допрос по делу "Энергоатома" в рамках якобы международной правовой помощи. Но это не имело юридической силы, поскольку согласно закону подобные вызовы должны обязательно отправляться через Генеральную прокуратуру Украины. Однако НАБУ, осознавая провальность дела в суде, пытается поддерживать в публичном пространстве обвинения в адрес Николая Мартыненко и использует для этого любые средства", - сказал адвокат.
"После отказа защитников получить незаконный «вызов на допрос» детектив НАБУ пришел в зал и перед телекамерами начал громко требовать от Мартыненко подписать этот «вызов», пытаясь насильно вручить ему в руки какие-то бумажки. Группа поддержки НАБУ в зале суда (карманные "активисты") выкрикивала заранее написанные реплики с обвинениями в адрес Николая Мартыненко. Все это было срежиссированым шоу для вбрасывания в информационное пространство очередного негатива к Мартыненко", - отметил защитник.
По его словам, экс-депутат уже предоставил все показания по «делу "Энергоатома", в том числе - в рамках международной правовой помощи.
"Он готов сделать это снова, но только в предусмотренный законом способ. Зато НАБУ использует пиар-средства, пытаясь нивелировать отсутствие доказательств против Мартыненко и самого состава преступления", - подчеркнул Бойко.
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