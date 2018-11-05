НАБУ устроило пиар-шоу с незаконным вызовом Мартыненко на допрос - адвокат

5 ноября, 2018, 11:17

5 ноября перед заседанием Шевченковского райсуда Киева по так называемому "делу Мартыненко" НАБУ устроило пиар-шоу перед телекамерами, пытаясь в нарушение закона вручить Николаю Мартыненко вызов на незаконный допрос

Об этом сообщает пресс-служба экс-депутата со ссылкой на его адвоката Петра Бойко.

"Перед заседания суда детектив НАБУ без законных оснований дважды пытался вручить Николаю Мартыненко вызов на допрос по делу "Энергоатома" в рамках якобы международной правовой помощи. Но это не имело юридической силы, поскольку согласно закону подобные вызовы должны обязательно отправляться через Генеральную прокуратуру Украины. Однако НАБУ, осознавая провальность дела в суде, пытается поддерживать в публичном пространстве обвинения в адрес Николая Мартыненко и использует для этого любые средства", - сказал адвокат.

"После отказа защитников получить незаконный «вызов на допрос» детектив НАБУ пришел в зал и перед телекамерами начал громко требовать от Мартыненко подписать этот «вызов», пытаясь насильно вручить ему в руки какие-то бумажки. Группа поддержки НАБУ в зале суда (карманные "активисты") выкрикивала заранее написанные реплики с обвинениями в адрес Николая Мартыненко. Все это было срежиссированым шоу для вбрасывания в информационное пространство очередного негатива к Мартыненко", - отметил защитник.

По его словам, экс-депутат уже предоставил все показания по «делу "Энергоатома", в том числе - в рамках международной правовой помощи.

"Он готов сделать это снова, но только в предусмотренный законом способ. Зато НАБУ использует пиар-средства, пытаясь нивелировать отсутствие доказательств против Мартыненко и самого состава преступления", - подчеркнул Бойко.