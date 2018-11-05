Мошенничество на 800 млн: в Украину из Швейцарии был экстрадирован экс-руководитель агрохолдинга

5 ноября, 2018, 19:47

В Украину из Швейцарии экстрадировали гражданина, которого разыскивали за мошенничество в особо крупных размерах

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Как объяснили в ГПУ, завершена процедура экстрадиции из Швейцарской Конфедерации в Украину гражданина, который разыскивался за совершение мошенничества в особо крупных размерах, что повлекло материальный ущерб на общую сумму 799 млн 300 тысяч гривен

Федеральный департамент юстиции и полиции Швейцарии в октябре 2018 года решил выдать указанное лицо Украине.

"5 ноября гражданин принят украинскими правоохранителями и передан органу досудебного расследования. Сейчас в уголовном производстве проводятся неотложные следственные действия", - добавили в ГПУ.

В Генеральной прокуратуре не сообщают фамилию подозреваемого в мошенничестве, которого экстрадировали из Швейцарии.

Как уточнил заместитель генпрокурора Евгений Енин, из Швейцарии экстрадировали экс-главу одного из крупнейших агрохолдингов.

"Указанная экстрадиция осложнялась противодействием заинтересованных лиц не только в швейцарской, но и в украинской правоохранительной и судебной системах", - добавил Енин.