Мошенничество на 800 млн: в Украину из Швейцарии был экстрадирован экс-руководитель агрохолдинга
Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.
Как объяснили в ГПУ, завершена процедура экстрадиции из Швейцарской Конфедерации в Украину гражданина, который разыскивался за совершение мошенничества в особо крупных размерах, что повлекло материальный ущерб на общую сумму 799 млн 300 тысяч гривен
Федеральный департамент юстиции и полиции Швейцарии в октябре 2018 года решил выдать указанное лицо Украине.
"5 ноября гражданин принят украинскими правоохранителями и передан органу досудебного расследования. Сейчас в уголовном производстве проводятся неотложные следственные действия", - добавили в ГПУ.
В Генеральной прокуратуре не сообщают фамилию подозреваемого в мошенничестве, которого экстрадировали из Швейцарии.
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