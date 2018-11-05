Маск показал видео со скоростного тоннеля под Лос-Анджелесом. Он почти готов

Об этом он сообщил в Twitter.

“Преодолел полную длину тоннеля Boring Co под Л.А. сегодня вечером. Тревожно длинный". Он также напомнил, что тоннель собираются открыть 10 декабря.

Сначала Boring Company планировала перевозить этими тоннелями лишь автомобили, однако в марте 2018 года компания изменила концепцию и представила специальный электробус, на котором будет перевозить пассажиров.

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В транспортную сеть войдут около тысячи небольших остановок, каждая из которых не будет превышать по размерам парковочное место, что позволит очень быстро добираться до места назначения. Скорость автобуса при этом составит 241 км / час.

В перспективе новую сеть тоннелей планируют объединить с вакуумной системой сверхскоростных пассажирских поездов Hyperloop, которые, по замыслу создателей, смогут перемещаться со скоростью до 1200 км в час. На реализацию проекта потребуется не менее шести миллиардов долларов.

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