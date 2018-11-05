Львовянка везла контрабандой в бензобаке 8 кг янтаря
5 ноября, 2018, 15:12
Пограничники отдела "Краковец" разоблачили контрабанду 8 кг янтаря и 139 пачек сигарет
Об этом сообщает пресс-служба ГНС Украины.
Пограничники пункта "Краковец" получили информацию о возможной скрытой перевозки через границу товаров и предметов в тайниках автомобилей.
В полночь они отправили микроавтобус "Mercedes-Benz" на углубленный осмотр. Автомобилем управляла 22-летняя львовянка.
В бензобаке ее транспортного средства нашли почти 8 килограммов необработанного камня янтаря и 139 пачек сигарет.
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