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Львовянка везла контрабандой в бензобаке 8 кг янтаря

Пограничники отдела "Краковец" разоблачили контрабанду 8 кг янтаря и 139 пачек сигарет

Об этом сообщает пресс-служба ГНС Украины.

Пограничники пункта "Краковец" получили информацию о возможной скрытой перевозки через границу товаров и предметов в тайниках автомобилей.

В полночь они отправили микроавтобус "Mercedes-Benz" на углубленный осмотр. Автомобилем управляла 22-летняя львовянка.

В бензобаке ее транспортного средства нашли почти 8 килограммов необработанного камня янтаря и 139 пачек сигарет.

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