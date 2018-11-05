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Лукашенко пообещал "разместить что-то" в ответ на новую базу США в Польше

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что создание новой американской базы на территории Польши заставит Беларусь и Россию дать адекватный ответ

С таким заявлением глава Беларуси выступил в воскресенье, общаясь с жителями в Витебской области, сообщает БЕЛТА.

"Я министру иностранных дел (Польши. - Ред.) сказал - он выступал у нас в Минске: мы с вами воевать не собираемся. Поэтому не надо создавать лишние базы.

В противном случае мы с россиянами должны будем отвечать. Значит, мы будем вынуждены что-то размещать, чтобы вам противодействовать", - заявил Лукашенко.

Лукашенко отметил, что, выступая на этой неделе перед участниками встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, он призвал Запад "ценить Беларусь".

"Я им говорил: цените Беларусь, не надо против нас санкции вводить. И наркота, и бандитизм, и ядерные элементы, и незаконная миграция - все через нас идет на Запад. Мы их ловим, отлавливаем за свой счет", - сказал Лукашенко.

Президент США Дональд Трамп ранее принял решение Варшавы о выделении $1,5 - 2 млрд на строительство инфраструктуры под американскую военную базу на территории страны. Дуда заметил, что ее можно было бы назвать "Форт Трамп".

Польша заявляет, что будущее увеличение американского присутствия в стране - это реакция на агрессивные действия России.

Сейчас на территории Польши дислоцируются около 3,5 тыс. американских военнослужащих, находящихся там на ротационной основе.

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