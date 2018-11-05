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Китай продолжит торговлю с Ираном, несмотря на санкции США


фото: REUTERS
МИД КНР заявил, что Пекин продолжит сотрудничество с Ираном, несмотря на введение санкций США против Тегерана

Об этом сообщает Reuters.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Хуа Чуньин на брифинге в понедельник, 5 ноября.

"Торговые соглашения с Ираном следует уважать, мы сожалеем в связи с тем, что Соединенные Штаты снова наложили санкции на ближневосточную страну", - заявила представитель МИД КНР.

5 ноября вступили в силу санкции США против Ирана, которые существовали до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий в отношении иранской ядерной программы от 2015 года. Вашингтон вышел из ядерного соглашения, обвинив Тегеран в тайной разработке ядерного оружия.

Ограничительные меры направлены прежде всего на банковский сектор, нефтяную промышленность и транспортную отрасль. Под санкции могут подпасть и другие страны, а также зарубежные компании, которые поддерживают деловые связи с иранскими партнерами.

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