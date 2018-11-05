Колебания гривны к доллару является обычной реакцией рынка, - Данилишин
Об этом в эфире Еспресо.TV рассказал глава совета НБУ Богдан Данилишин.
"Даже за последний период чистая покупка НБУ составляла 110 млн долларов и колебание курса гривны к доллару США является обычной реакцией на рынке в определенный промежуток времени. НБУ проводит политику так называемого плавающего курса. Как показывает ситуация прошлых лет, мы имели относительно стабильную ситуацию на валютном рынке в конце года. Эта ситуация складывается из усилий Министерства финансов, которое выплачивает в конце года средства, которые затем появляются на рынке", - сказал Данилишин.
По его словам, НБУ проводит взвешенную фискальную политику для обеспечения стабильности национальной валюты. Однако надо учитывать, что украинская экономика является экспортно-ориентированной и мировые цены влияют на курс гривны.
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- Напомним, что Минэкономразвития прогнозирует, что на конец 2018 года обменный курс гривны к доллару составит 28,5 грн/доллар.
- Ранее экономический эксперт Сергей Фурса объяснил, что удешевление гривны вызвано сезонными факторами, которые еще повлияют на курс в конце года
- Также МЭРТ разработало три прогноза для экономики Украины до 2021 года. По худшим из них, в 2019 году курс в среднем за период составит 29,7 гривни за доллар, в 2020 – 32 гривны за доллар, в 2021 – 33,5 гривны за доллар.
- Украинская национальная валюта, по оценкам специалистов агентства Fitch Ratings, в ближайшие годы может продолжить девальвацию.
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