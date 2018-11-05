Колебания гривны к доллару является обычной реакцией рынка, - Данилишин

5 ноября, 2018, 20:27

Как показывает ситуация прошлых лет, в Украине имели относительно стабильную ситуацию на валютном рынке в конце года

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказал глава совета НБУ Богдан Данилишин.

"Даже за последний период чистая покупка НБУ составляла 110 млн долларов и колебание курса гривны к доллару США является обычной реакцией на рынке в определенный промежуток времени. НБУ проводит политику так называемого плавающего курса. Как показывает ситуация прошлых лет, мы имели относительно стабильную ситуацию на валютном рынке в конце года. Эта ситуация складывается из усилий Министерства финансов, которое выплачивает в конце года средства, которые затем появляются на рынке", - сказал Данилишин.

По его словам, НБУ проводит взвешенную фискальную политику для обеспечения стабильности национальной валюты. Однако надо учитывать, что украинская экономика является экспортно-ориентированной и мировые цены влияют на курс гривны.

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