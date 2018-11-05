Хакеры атаковали австралийское военное предприятие Austral
Об этом сообщает news.com.au.
Хакеры украли номера мобильных электронов у адресов электронной почты некоторых сотрудников компании, после чего требовали за них деньги и пытались продать в интернете.
В компании отметили, что злоумышленникам не удалось выкрасть никаких данных о нацбезопасности или работе предприятия.
"Пока нет никаких сведений, что в руки преступников попали данные, касающиеся национальной безопасности или коммерческой деятельности компании", - заявляет Austral.
Компания сообщила правительству страны об инциденте. Австралийский центр кибербезопасности и полиция начали расследование атаки.
Австралийское Минобороны также заявило, что ни одной утечки важных данных не произошло, однако призвало к бдительности и отметило необходимость партнерам по отрасли усиливать киберзащиту.
- Напомним, ранее директор Федеральной разведывательной службы Швейцарии Жан-Филипп Годен заявил, что в Швейцарии неуклонно растет шпионская активность российских агентов. В Швейцарии поймали российских хакеров, которые планировали атаковать WADA.
- В Чехии задержали россиян, подозреваемых в кибератаке на МИД
- В МИД Украины заявили, что с начала войны хакеры РФ более 6 тыс. раз атаковали Украину.
- Нидерланды заявили, что российские хакеры пытались похитить материалы следствия по МН17, а также о состоянии кибервойны с РФ.
- Канада призвала объединяться для защиты от российских кибератак.
- Германия присоединилась к обвинениям России в кибератаках.
- МИД Словакии подвергся масштабной кибератаке, целью которой было получение данных и документов по компьютерной сети ведомства.
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