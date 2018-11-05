Хакеры атаковали австралийское военное предприятие Austral

5 ноября, 2018, 11:11

Неизвестные киберпреступники атаковали австралийское оборонное судностроительное предприятие Austral

Об этом сообщает news.com.au.

Хакеры украли номера мобильных электронов у адресов электронной почты некоторых сотрудников компании, после чего требовали за них деньги и пытались продать в интернете.

В компании отметили, что злоумышленникам не удалось выкрасть никаких данных о нацбезопасности или работе предприятия.

"Пока нет никаких сведений, что в руки преступников попали данные, касающиеся национальной безопасности или коммерческой деятельности компании", - заявляет Austral.

Компания сообщила правительству страны об инциденте. Австралийский центр кибербезопасности и полиция начали расследование атаки.

Австралийское Минобороны также заявило, что ни одной утечки важных данных не произошло, однако призвало к бдительности и отметило необходимость партнерам по отрасли усиливать киберзащиту.