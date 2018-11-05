5 ноября, 2018, 13:20

Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий назвал законопроекты, которые Верховная Рада рассмотрит 6-9 ноября

Об этом Парубий сообщил 5 октября на согласительном совете, сообщает Еспресо.TV.

"Предлагается, чтобы во вторник мы начали нашу работу с блока вопросов безопасности и обороны. В частности, первым вопросом предлагается поставить закон о разминировании. Это 4 закона, которые готовились более года в Верховной Раде Украины. Я уверен, что мы сможем совместно наконец принять этот закон и начать процесс разминирования оккупированных территорий и территорий, которые остались заминированными", - сказал Парубий.

В этом блоке депутаты рассмотрят также проект закона о прилегающей зоне, который они должны были рассмотреть еще на предыдущей неделе.

Второй блок, который предложили рассмотреть на вторник это блок вопросов по аграрной политике. По словам Парубия, его готовили около полтора месяца в Верховной Раде. В нем 6 вопросов, среди них те вопросы, которые необходимы для выполнения соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

"В четверг предлагается рассмотреть и важные ратификации, которые мы не смогли рассмотреть на предыдущей неделе. Если будут подготовлены комитетом изменения к налоговому кодексу Украины, есть предложение от правительства, что в четверг мы смогли бы рассмотреть изменения в налоговый кодекс и это будет один из важных вопросов - подготовка к принятию бюджета", - сказал Парубий.

Парубий надеется, что уже до конца ноября проведут Всеукраинский объединительный собор.