Гибель 15-летней Алисы Онищук: полиция распространила фоторобот предполагаемого убийцы
Соответствующее фото опубликовала пресс-служба Нацполиции Харьковской области.
Отмечается, что неизвестный мужчина может быть причастным к совершению убийства. Его видели 2 ноября в период времени с 7:00 до 8:30 вблизи места преступления в пгт. Покотиловка Харьковского района Харьковской области.
"Его приметы: на вид 35-45 лет, рост 185 см, худощавого телосложения, широкоплечий, был одет в болоневу куртку темного цвета, темные брюки, возможно, имел при себе джинсовый рюкзак. Если вы имеете любую информацию об этом человеке, просим сообщить ее по телефонам: (057) 7487350, 0990732499, 0938222339, 0966029763 или 102", - написала в Нацполиции.
Последний раз девушку видели 2 ноября, Алиса уехала на учебу в архитектурно-строительный колледж в городе Харькове, однако домой не вернулась. Тело несовершеннолетней нашли 3 ноября в лесополосе населенного пункта Покотиловка.
Согласно информации, у погибшей пропала сумка с личными вещами. По заключению экспертов ребенка изнасиловали и задушили.
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