Гибель 15-летней Алисы Онищук: полиция распространила фоторобот предполагаемого убийцы

5 ноября, 2018, 15:07

Харьковская полиция опубликовала фоторобот подозреваемого, который предположительно причастен к убийству 15-летней Алисы Онищук, которую нашли мертвой

Соответствующее фото опубликовала пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

Отмечается, что неизвестный мужчина может быть причастным к совершению убийства. Его видели 2 ноября в период времени с 7:00 до 8:30 вблизи места преступления в пгт. Покотиловка Харьковского района Харьковской области.

"Его приметы: на вид 35-45 лет, рост 185 см, худощавого телосложения, широкоплечий, был одет в болоневу куртку темного цвета, темные брюки, возможно, имел при себе джинсовый рюкзак. Если вы имеете любую информацию об этом человеке, просим сообщить ее по телефонам: (057) 7487350, 0990732499, 0938222339, 0966029763 или 102", - написала в Нацполиции.

Последний раз девушку видели 2 ноября, Алиса уехала на учебу в архитектурно-строительный колледж в городе Харькове, однако домой не вернулась. Тело несовершеннолетней нашли 3 ноября в лесополосе населенного пункта Покотиловка.

Согласно информации, у погибшей пропала сумка с личными вещами. По заключению экспертов ребенка изнасиловали и задушили.