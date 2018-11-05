Fitch дало неутешительный прогноз по курсу гривни

5 ноября, 2018, 13:57

Украинская национальная валюта, по оценкам специалистов агентства Fitch Ratings, в ближайшие годы может продолжить девальвацию

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings предположило, что гривна продолжит девальвировать в 2019 и 2020 годах.

Об этом говорится в пресс-релизе Fitch о присвоении предварительных рейтингов ожидаемым евробондам Нафтогаза Украины, передает агентство Интерфакс-Украина.

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Среди предположений, на которых основывается рейтинг, есть пункт о том, что украинская нацвалюта продолжит падение.

Так, курс гривни девальвирует с 27,4 грн/$1 в 2018 году до 30,7 грн/$1 в 2019 году и до 32,3 грн/$1 - в 2020 году.

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Напомним, что Минэкономразвития прогнозирует, что на конец 2018 года обменный курс гривни к доллару составит 28,5 грн/доллар.

Ранее экономический эксперт Сергей Фурса объяснил, что удешевление гривни вызвано сезонными факторами, которые еще повлияют на курс в конце года

Также МЭРТ разработало три прогнозы для экономики Украины до 2021 года. По худшим из них, в 2019 году курс в среднем за период составит 29,7 гривни за доллар, в 2020 – 32 гривни за доллар, в 2021 – 33,5 гривни за доллар.



