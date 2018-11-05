Дизайнер создает украшения для матерей из остатков пуповины

5 ноября, 2018, 12:25

Рут Авра, дизайнер-ювелир из Флориды, создает украшения из пуповинных остатков детей. Такие изделия ориентированы на мам, которые слишком привязаны к своим новорожденным детям

Об этом пишут Fox News.

Пуповинный остаток является частью пуповины, которая остается на животе ребенка после того, как основную ее часть срежут. В дальнейшем он под воздействием воздуха подсыхает, мумифицируется и самостоятельно отпадает на 5-15-й день жизни младенца.

На создание таких украшений дизайнера вдохновило рождение собственного сына в 2012 году и рождения ребенка у ее лучшей подруги. "Я положила оба остатка рядом на столе, и у меня появился план", - рассказывает Авра.

После того, как женщина сделала первые бусы, она решила открыть доступ к такой услуге и для других матерей. Такое ожерелье стоит чуть меньше $200 и всегда имеет уникальный дизайн, ведь форма каждого остатка индивидуальна.

"Это символизирует связь между матерью и ребенком, потому что это буквально физическая связь между вами", - рассказала Авра, добавив, что такое ожерелье является символическим способом "почтить память".

Однако Avra - не единственная компания на рынке, которая делает украшения из пуповинных остатков. Spkled Milk делает похожие украшения за $80. Компания также производит украшения из грудного молока, волос, плаценты, свадебных вуалей, останков домашних животных или человеческого праха.