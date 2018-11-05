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ДТП с украинским автобусом в Польше: среди пострадавших украинцев нет


фото: RMF24
Граждан Украины среди пострадавших в результате ДТП возле города Бохня в Польше нет

Об этом сообщили на странице Консульской службы МИД в Twitter.

"По информации консула Украины в Кракове, украинцев нет среди пострадавших в ДТП в Польше возле г.Бохня", - говорится в сообщении.

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