ДТП с украинским автобусом в Польше: среди пострадавших украинцев нет
5 ноября, 2018, 10:00
Граждан Украины среди пострадавших в результате ДТП возле города Бохня в Польше нет
Об этом сообщили на странице Консульской службы МИД в Twitter.
"По информации консула Украины в Кракове, украинцев нет среди пострадавших в ДТП в Польше возле г.Бохня", - говорится в сообщении.
По информации консула Украины в Кракове, украинцев нет среди пострадавших в ДТП в Польше возле г.Бохня. pic.twitter.com/gT4jgfxoak— Украинцам в мире (@UkrZaKordonom) 5 ноября 2018 г.
- Напомним, в воскресенье, 4 ноября, на автостраде А4, которая ведет из Украины через Польшу в Германию, столкнулись четыре легковушки и двухэтажный автобус с Украины.
- Позже сообщили, что водитель оказался пьяным.
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