ДТП с украинским автобусом в Польше: среди пострадавших украинцев нет

5 ноября, 2018, 10:00

Граждан Украины среди пострадавших в результате ДТП возле города Бохня в Польше нет

Об этом сообщили на странице Консульской службы МИД в Twitter.

"По информации консула Украины в Кракове, украинцев нет среди пострадавших в ДТП в Польше возле г.Бохня", - говорится в сообщении.

По информации консула Украины в Кракове, украинцев нет среди пострадавших в ДТП в Польше возле г.Бохня. pic.twitter.com/gT4jgfxoak — Украинцам в мире (@UkrZaKordonom) 5 ноября 2018 г.