Длительная непогода в Италии: за последние дни погибли 29 человек
Такую цифру в воскресенье озвучили итальянские власти, сообщает агентство Reuters.
Проливные дожди, которые вызвали оползни и наводнения, этой ночью привели к гибели 10 человек в сицилийской провинции Палермо. Некоторые люди считаются пропавшими без вести.
Еще два случая смерти произошли неподалеку от сицилийского города Агридженто. Автомобиль, в котором ехали жертвы, накрыло оползнем земли.
Агентство гражданской защиты Италии сообщило, что количество погибших в результате непогоды, кроме случаев на Сицилии, составляет 17 человек.
В субботу премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил о запланированном визите на Сицилию. Он отметил, что поддерживает постоянный контакт с властями в связи с драматической ситуацией на севере страны.
Сильные дожди и штормовые ветры в течение нескольких дней господствовали в Италии, выкорчевывая миллионы деревьев и отрезая от цивилизации деревни и дороги.
Наибольшие убытки понесли северные районы Трентино и Венето. В субботу губернатор Венето Лука Дзайя сообщил, что регион понес ущерб по меньшей мере на миллиард евро.
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