Длительная непогода в Италии: за последние дни погибли 29 человек

5 ноября, 2018, 10:59

Вследствие непогоды, которая с начала недели бушует в Италии, погибли уже 29 человек

Такую цифру в воскресенье озвучили итальянские власти, сообщает агентство Reuters.

Проливные дожди, которые вызвали оползни и наводнения, этой ночью привели к гибели 10 человек в сицилийской провинции Палермо. Некоторые люди считаются пропавшими без вести.

Еще два случая смерти произошли неподалеку от сицилийского города Агридженто. Автомобиль, в котором ехали жертвы, накрыло оползнем земли.

Агентство гражданской защиты Италии сообщило, что количество погибших в результате непогоды, кроме случаев на Сицилии, составляет 17 человек.

В субботу премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил о запланированном визите на Сицилию. Он отметил, что поддерживает постоянный контакт с властями в связи с драматической ситуацией на севере страны.

Сильные дожди и штормовые ветры в течение нескольких дней господствовали в Италии, выкорчевывая миллионы деревьев и отрезая от цивилизации деревни и дороги.

Наибольшие убытки понесли северные районы Трентино и Венето. В субботу губернатор Венето Лука Дзайя сообщил, что регион понес ущерб по меньшей мере на миллиард евро.