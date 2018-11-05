Данилишин: Реалистичный бюджет должен быть принят без депутатских поправок на 2 трлн

5 ноября, 2018, 20:40

Принятие реалистичного госбюджета на 2019 год должно состояться в том виде и в тех параметрах, которые согласованы с МВФ и без поправок нардепов, которые являются обременительными для главной сметы страны

Об этом в эфире Еспресо.TV заявил глава совета Нацбанка Украины Богдан Данилишин.

"Госбюджет в том виде, как он есть на сейчас, может быть выполнен при условии, что во время обсуждения в Верховной Раде Украины туда не будут включены дополнительные пожелания народных депутатов, которые значительно смогут иссекать госбюджет. Насколько я знаю, по оценкам экспертов, пожелания некоторых народных избранников уже превышают 2 трлн грн. То есть еще раз - так, как есть в целом в настоящее время составляет сводный бюджет Украины. Что является довольно опасным ", - заявил Данилишин.

Поэтому, по его словам, народные депутаты должны учесть все эти обстоятельства и принять именно сейчас наиболее реалистичный бюджет.