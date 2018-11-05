Данилишин: Реалистичный бюджет должен быть принят без депутатских поправок на 2 трлн
Об этом в эфире Еспресо.TV заявил глава совета Нацбанка Украины Богдан Данилишин.
"Госбюджет в том виде, как он есть на сейчас, может быть выполнен при условии, что во время обсуждения в Верховной Раде Украины туда не будут включены дополнительные пожелания народных депутатов, которые значительно смогут иссекать госбюджет. Насколько я знаю, по оценкам экспертов, пожелания некоторых народных избранников уже превышают 2 трлн грн. То есть еще раз - так, как есть в целом в настоящее время составляет сводный бюджет Украины. Что является довольно опасным ", - заявил Данилишин.
Поэтому, по его словам, народные депутаты должны учесть все эти обстоятельства и принять именно сейчас наиболее реалистичный бюджет.
- Напомним, 18 октября Верховная Рада приняла проект госбюджета на 2019 год в первом чтении. При подготовке документа к первому чтению было рассмотрено 2171 предложение, из которых 922 рекомендовано учесть полностью или частично. Как сообщили в Министерстве финансов, в целом от нардепов было получено "предложений на сумму 2,2 трлн грн – еще на два таких бюджеты, которые мы сначала подготовили".
- Глава совета НБУ также заявил, что колебания гривны к доллару является обычной реакцией рынка.
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