Червивый сыр и вино с мышами: в Швеции открылся музей отвратительной еды

5 ноября, 2018, 16:50

В шведском городе Мальме открылся Disgusting Food Museum - "музей отвратительной еды", в котором выставлены "деликатесы" разных стран мира. Например, вонючий тофу или половой член быка

Об этом пишет CNN.

"Еда - это гораздо больше, чем средство существования. Интересные продукты экзотических культур всегда очаровывали нас. Незнакомая нам еда может показаться как вкусной, так и странной. В то время как культурные различия разделяют нас, пища способна сблизить людей, помочь найти общий язык", - говорится в описании концепции музея на его сайте.

В музее как экспонаты представлены 80 самых отвратительных в мире продуктов. При этом посетителям предлагается не только осмотреть их и ощутить запах - некоторые экспонаты можно попробовать.

Основатель музея, доктор Сэмюэл Вест, работает психологом днем и куратором музея ночью. Его первый проект, Музей неудач стал настоящим хитом.

По мнению Веста, "гастрономический обмен" - лучший способ превратить чужаков в друзей. "Отвращение - одна из шести основных человеческих эмоций. Хотя эмоции универсальны, продукты, которые мы находим отвратительными, не всегда таковыми являются. То, что прекрасно для одного человека, может быть отвратительным для другого. Музей отвратительной еды приглашает посетителей исследовать мир продуктов питания и бросить вызов представлениям о том, что является съедобным, а что нет ", - говорится на сайте.

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Среди экспонатов есть монгольская "кровавая Мэри" с томатным соком и овечьим глазом, "червивый сыр" Casu marzu; натто - традиционное японское блюдо из сброженных соевых бобов; вонючий тофу - одна из форм ферментированного соевого творога; дуриан (вонючий фрукт); жареные морские свинки (блюдо из Перу).

Кроме того, представлены вяленое мясо гренландской акулы; кумыс (кисломолочный напиток из кобыльего молока); жареные тарантулы, бычий пенис, сюрстреминг - шведская консервированная соленая атлантическая сельдь; салат из желатина и овощей (родом из США), соленая лакрица, "мышиное вино", в котором "маринуются" утопленные мышата и многое другое.