Британского рыбака пришлось спасать от стаи разъяренных тюленей
Как сообщают CTV News, на помощь мужчине пришли сотрудники береговой охраны.
Агентство морской и береговой охраны Великобритании сообщило в понедельник, что рыбак шел по пляжу на территории северной Шотландии, и встретил стаю тюленей, которые стали вести себя взволнованно и агрессивно.
Спасаясь от них, человек полез на скалу, но не смог добраться до верхушки и оказался в ловушке. Немного погодя он вызвал экстренную помощь. Спасатели спустили мужчину и отвезли в безопасное место, пока он лечится от незначительного переохлаждения.
Сотрудник береговой охраны Джонатан Гордый пояснил, что "злые тюлени" не привычное явление, но животные довольно агрессивны, когда защищают свое потомство, и поэтому представляют опасность для человека.
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