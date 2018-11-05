Британского рыбака пришлось спасать от стаи разъяренных тюленей

5 ноября, 2018, 13:58

Британского рыбака спасли после того, как он сбежал от агрессивной колонии около 50 серых тюленей и застрял на скале

Как сообщают CTV News, на помощь мужчине пришли сотрудники береговой охраны.

Агентство морской и береговой охраны Великобритании сообщило в понедельник, что рыбак шел по пляжу на территории северной Шотландии, и встретил стаю тюленей, которые стали вести себя взволнованно и агрессивно.

Спасаясь от них, человек полез на скалу, но не смог добраться до верхушки и оказался в ловушке. Немного погодя он вызвал экстренную помощь. Спасатели спустили мужчину и отвезли в безопасное место, пока он лечится от незначительного переохлаждения.

Сотрудник береговой охраны Джонатан Гордый пояснил, что "злые тюлени" не привычное явление, но животные довольно агрессивны, когда защищают свое потомство, и поэтому представляют опасность для человека.