Боевику террористических "ДНР" и "Оплота" дали минимальный срок - 3 года тюрьмы

5 ноября, 2018, 14:06

Токмакский районный суд Запорожской области приговорил к трем годам лишения свободы боевика террористической организации "ДНР"

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

22-летний уроженец Донецкой области в июне 2014 года вступил в незаконное формирование "ДНР" и, в частности, в террористическую группировку "Оплот". Осужденный принимал активное участие в боевых действиях против сил ООС.

Боевика задержали в 2017 году в Сумской области, куда он приехал навестить родственников.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

Отметим, что ч. 2 ст. 260 УКУ (создание или участие в незаконных вооруженных формированиях) предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до восьми лет.