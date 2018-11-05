Боевику террористических "ДНР" и "Оплота" дали минимальный срок - 3 года тюрьмы
5 ноября, 2018, 14:06
Токмакский районный суд Запорожской области приговорил к трем годам лишения свободы боевика террористической организации "ДНР"
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
22-летний уроженец Донецкой области в июне 2014 года вступил в незаконное формирование "ДНР" и, в частности, в террористическую группировку "Оплот". Осужденный принимал активное участие в боевых действиях против сил ООС.
Боевика задержали в 2017 году в Сумской области, куда он приехал навестить родственников.
Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.
Отметим, что ч. 2 ст. 260 УКУ (создание или участие в незаконных вооруженных формированиях) предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до восьми лет.
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