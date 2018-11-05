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Авиакатастрофа в Индонезии: власти страны рассказали, что разрушило корпус самолета


фото: REUTERS
Пассажирский самолет "Lion Air" разбился от сильного удара о воду

Об этом сообщает Национальный комитет по безопасности перевозок в Индонезии, передает издание The Straits Times.

Согласно их заявлению, самолет разбился о воду при падении на высокой скорости.

Ранее индонезийские власти предполагали, что самолет разорвало в воздухе, но после изучение найденных обломков самолета предположение не подтвердилось.

Причины авиакатастрофы до сих пор неизвестны. Спасатели надеются на данные второго "черного ящика" с борта, где смогут прослушать разговоры пилотов.

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