Авиакатастрофа в Индонезии: власти страны рассказали, что разрушило корпус самолета
5 ноября, 2018, 12:30
Пассажирский самолет "Lion Air" разбился от сильного удара о воду
Об этом сообщает Национальный комитет по безопасности перевозок в Индонезии, передает издание The Straits Times.
Согласно их заявлению, самолет разбился о воду при падении на высокой скорости.
Ранее индонезийские власти предполагали, что самолет разорвало в воздухе, но после изучение найденных обломков самолета предположение не подтвердилось.
Причины авиакатастрофы до сих пор неизвестны. Спасатели надеются на данные второго "черного ящика" с борта, где смогут прослушать разговоры пилотов.
- Напомним, в Индонезии спасатели нашли останки тел 105 пассажиров "Боинга" авиакомпании Lion Air, который 29 октября упал в Яванское море.
- Напомним, в Индонезии разбился Boeing авиакомпании Lion Air, выполнявший внутренний рейс из Джакарты (Индонезия), на борту было 189 человек.
- Появились фото и видео с места падения Boeing в Индонезии спасатели обнаружили обломки самолета и остатки личных вещей пассажиров.
- Позже директор компании Lion Air сообщил, что самолет, который упал в море после вылета из Джакарты, на предыдущем рейсе имел техническую проблему.
- Самолет авиакомпании Lion Air ищут дронами и гидролокаторами, поисковая группа обнаружила"черный ящик" и фюзеляж самолета.
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