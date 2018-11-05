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Авиакатастрофа в Индонезии: найдены 105 тел пассажиров


фото: reuters
В Индонезии спасатели нашли останки тел 105 пассажиров "Боинга" авиакомпании Lion Air, который 29 октября упал в Яванское море

Об этом сообщает Reuters.

Согласно информации, из 105 останков тел только 14 человек удалось идентифицировать. Власти надеются, что спасателям удастся найти больше людей.

Отмечается, что поисковые операции продлили еще на 3 дня.

"В приоритете - найти тела всех погибших на борту и поднять из моря второй "черный ящик", благодаря которому можно обнаружить причину падения самолета", - говорится в сообщении.

  • Напомним, в Индонезии разбился Boeing авиакомпании Lion Air, выполнявший внутренний рейс из Джакарты (Индонезия), на борту было 189 человек.
  • Появились фото и видео с места падения Boeing в Индонезии, спасатели обнаружили обломки самолета и остатки личных вещей пассажиров.
  • Позже директор компании Lion Air сообщил, что самолет, упавший в море после вылета из Джакарты, на предыдущем рейсе имел техническую проблему.
  • Самолет авиакомпании Lion Air ищут дронами и гидролокаторами, поисковая группа нашла "черный ящик" и фюзеляж самолета.
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