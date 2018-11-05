Авиакатастрофа в Индонезии: найдены 105 тел пассажиров

5 ноября, 2018, 09:42

В Индонезии спасатели нашли останки тел 105 пассажиров "Боинга" авиакомпании Lion Air, который 29 октября упал в Яванское море

Об этом сообщает Reuters.

Согласно информации, из 105 останков тел только 14 человек удалось идентифицировать. Власти надеются, что спасателям удастся найти больше людей.

Отмечается, что поисковые операции продлили еще на 3 дня.

"В приоритете - найти тела всех погибших на борту и поднять из моря второй "черный ящик", благодаря которому можно обнаружить причину падения самолета", - говорится в сообщении.