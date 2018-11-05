Астрономы нашли самую старую звезду во Вселенной, и она переворачивает представление о нашей галактике
Об этом пишет Science Alert.
Звезда получила название 2MASS J18082002-5104378 B и может оказаться одной из старейших звезд Вселенной. Вывод о возрасте звезды ученые сделали в связи с низким содержанием металлов (элементов тяжелее гелия) в ее составе.
В ранней Вселенной металлы отсутствовали, и сформировались впоследствии в результате ядерного синтеза, протекающего в недрах первых поколений звезд. После этого их "выбрасывало" наружу в результате мощных взрывов первичных светил. Каждое следующее поколение звезд обогащалось металлами, по сравнению с предыдущим поколением.
Звезда 2MASS J18082002-5104378 B имеет самую низкую металлоемкость из всех когда-либо открытых звезд. Для сравнения, это лишь 10% от металомискости Земли.
"Мы никогда не обнаруживали звезду с такой низкой массой и вместимостью металлов", - рассказывает астрофизик Эндрю Кейси из Университета Монаш в Австралии.
Это открытие может означать, что возраст тонкого диска нашей Галактики на самом деле гораздо больше, чем 8-10 миллиардов лет, как считалось ранее.
Кроме того, звезда 2MASS J18082002-5104378 B является крошечной - ее масса составляет всего лишь 10% от массы Солнца. Такое значение является нижней границей массы для реакции термоядерного горения водорода в недрах звезды.
"Массивные звезды живут быстро и умирают молодыми, но менее массивные звезды - на 20 процентов легче нашего Солнца - могут легко жить 13 млрд лет", - рассказывает Кейси.
"Проблема в том, что астрономы давно считали, что первые звезды во Вселенной были массивными, и никто из них не должен был дожить до сегодняшнего дня. Это открытие помогает изменить все и показывает, что древние звезды могут быть очень маленькими, а значит, существовать до сих пор", - добавляет Кейси. Расчеты показывают, что звезда небольшой массы может существовать в течение триллионов лет.
Ранее 2MASS J18082002-5104378 B не замечали, так как она очень тусклая. Ее нашли случайно, наблюдая за более яркой звездой-компаньоном.
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