Американские ученые разработали действенную программу для борьбы с кибермошенниками
Как пишет Eurek Alert, новый инструмент визуальной аналитики значительно ускоряет досудебные расследования и выделяет критические ссылки.
Правоохранительным органам часто не хватает ресурсов для идентификации киберпреступников, которые продолжают активную деятельность относительно электронной переписки пользователей.
Для решения вопроса исследовательская группа из Нью-Йоркского университета вместе с компанией Agari разработала программу "Бигль" (Beagle) - визуальный аналитический интерфейс, который может работать с множеством писем, суммировать данные из них, выделять общие черты.
Ученые отметили, что программа хорошо систематизирует данные, которые правоохранители часто не замечают - время отправки письма, местоположение жертв, ключевые слова и шаблоны мошенников.
"Деловая электронная почта всю историю была связана с различными формами мошенничества в мелком и более глобальном масштабе", - отметили исследователи. "Бигль" расширил наши возможности по мониторингу и отслеживанию этих преступных организаций, отразив более полную картину привлеченных лиц и их взаимоотношений друг с другом".
Программу тестировали на реальном деле, где нужно было найти сеть мошенников и жертв, опираясь только на десяток скомпрометированных писем. "Бигль" смог визуализировать это, а затем передать данные с увековеченными связями правоохранительным органам.
"Мы были удивлены, обнаружив, что программа действительно может собрать доказательства, которые можно использовать для уголовного процесса", - отметили ученые, добавив, что инструмент может усилить аналитический процесс, выявив связи, которые приводят к увеличению базы данных следователей.
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