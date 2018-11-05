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1 млрд грн в 2019 году: Гройсман пообещал стимулировать отечественное кинопроизводство


фото: kmu.gov.ua
В бюджете на 2019 год заложен 1 млрд гривень на развитие украинского киноискусства

Об этом сообщил премьер Украины Владимир Гройсман в своем Facebook.

"Чтобы темпы съемок наших фильмов не уменьшались, на следующий год мы выделяем 1 млрд грн на поддержку кинематографа" ,- написал Гройсман.

Как отметил глава правительства, за 2018 год отснято 28 отечественных кинолент.

Напомним, что в 2018 году на развитие отечественного киноискусства выделили из бюджета 500 млн гривень.

  • Украинскому кино разрешили не платить НДС и ввозить оборудование без пошлин до 2023 года в рамках поддержки отечественного кинематографа

 

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