Запрета на участие Филарета в выборах главы Украинской православной церкви нет, - спикер УПЦ КП

4 ноября, 2018, 18:15

Представитель Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Зоря заявил, что запрета на участие Филарета в выборах главы Украинской православной церкви нет

Об этом Евстратий Зоря написал в facebook в ответ на заявление представителя Украинской православной церкви Московского патриархата, митрополита Антония.

"Быть кандидатом или нет, то есть согласиться принять выдвижение или отказаться - личное каноническое и уставное право Патриарха Филарета. Никакого запрета на выдвижение с любой стороны нет и не может быть. Есть обмен мнениями как часть нормального процесса, направленного к достижению общей цели - лучшего будущего для Церкви в Украине", - написал Евстратий Зоря.

Также он призвал доверять только официальным заявлениям и не обращать внимания на манипуляции с Москвы.

"Следует доверять только официальным заявлениям в отношении процесса, которые распространяются от Вселенского Патриархата и Его Святейшества Патриарха Варфоломея, то от Киевского Патриархата и Его Святейшества Патриарха Филарета, а также от полномочных представителей Президента Украины и от него лично. А московские заявления пусть дальше носит ветер", - отметил Евстратий Зоря.