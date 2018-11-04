Запрета на участие Филарета в выборах главы Украинской православной церкви нет, - спикер УПЦ КП
Об этом Евстратий Зоря написал в facebook в ответ на заявление представителя Украинской православной церкви Московского патриархата, митрополита Антония.
"Быть кандидатом или нет, то есть согласиться принять выдвижение или отказаться - личное каноническое и уставное право Патриарха Филарета. Никакого запрета на выдвижение с любой стороны нет и не может быть. Есть обмен мнениями как часть нормального процесса, направленного к достижению общей цели - лучшего будущего для Церкви в Украине", - написал Евстратий Зоря.
Также он призвал доверять только официальным заявлениям и не обращать внимания на манипуляции с Москвы.
"Следует доверять только официальным заявлениям в отношении процесса, которые распространяются от Вселенского Патриархата и Его Святейшества Патриарха Варфоломея, то от Киевского Патриархата и Его Святейшества Патриарха Филарета, а также от полномочных представителей Президента Украины и от него лично. А московские заявления пусть дальше носит ветер", - отметил Евстратий Зоря.
- О том, что Патриарх Филарет не сможет принять участие в выборах главы новосозданной Украинской православной церкви, заявил управляющий делами Украинской православной церкви Московского патриархата, митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.
- Напомним, 3 ноября 2018 года Украина заключила с Вселенским патриархатом важнейшее соглашение об окончательном порядке получения Томоса.
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В ответ в РПЦ заявили, что Вселенский патриарх Варфоломей выполняет заказ из-за океана по расчленению Русской православной церкви.
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