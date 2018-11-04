Заказчик убийства Екатерины Гандзюк будет установлен, - Аброськин
4 ноября, 2018, 18:31
Первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заверил, что заказчик убийства Екатерины Гандзюк будет установлен
Об этом Вячеслав Аброськин написал в facebook.
"Преступники, организатор и исполнители, которые совершили это страшное преступление, уже задержаны Национальной полицией. Продолжается расследование. Заказчик обязательно будет установлен и задержан. Все причастные должны быть привлечены к ответственности", – написал Аброськин.
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