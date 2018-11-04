За полчаса в Греции произошло сразу три землетрясения

4 ноября, 2018, 13:59

Сегодня, 4 ноября 2018 года, в Греции произошло три подземные толчка за 30 минут, очаг землетрясения зафиксирован в Ионическом море

Об этом сообщает Ліга.net со ссылкой на Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Согласно имеющимся данным, магнитуда подземных толчком составила 3,5, 4,7 и 4,9 баллов. Первое землетрясение произошло в 2:44 в ночь на 4 ноября. Эпицентр находился в 253 км от Афин и в 27 км от острова Закинф. Очаг был на глубине 10 км.

За 20 минут произошло второе землетрясение. Эпицентр подземных толчков находился в 285 км от Афин и в 73 км от острова Закинф. Очаг - на глубине 10 км.

Третье землетрясение зафиксировано в 3:12. Магнитуда составила 4,9. Эпицентр находился в 47 км от острова Закинф. Глубина залегания толчков - на глубине 10 км.

О разрушениях или пострадавших не сообщается.